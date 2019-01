Lange Zeit herrschte am Montabaurer Konrad-Adenauer-Platz Stillstand. Nun könnte es plötzlich ganz schnell gehen: Wenn die Pläne des Investors Dirk Scheerer aus Vallendar und der Sparkasse Westerwald-Sieg tatsächlich umgesetzt werden, fällt noch in diesem Jahr das markante Hisgen-Haus im Stadtzentrum der Abrissbirne zum Opfer. Der Zeitplan für die Neugestaltung des Platzes, der am Dienstagabend vom Montabaurer Architektenbüro Graf und Graf präsentiert wurde, sieht eine Umsetzung des Gesamtprojekts bis März 2022 vor. Bis Oktober 2019 sollen demnach die Planungen abgeschlossen sein und die Baugenehmigungen vorliegen. Bis Dezember folgt dann als erster sichtbarer Schritt der Abriss des Hisgen-Gebäudes. Sobald der Neubau an gleicher Stelle fertig ist, kann die Sparkasse Westerwald-Sieg dorthin umziehen. Das soll im Jahr 2020 über die Bühne gehen. Im Anschluss würde dann das bisherige Bankgebäude abgerissen, um dort ebenfalls Platz für einen Neubau zu schaffen.

Für die Öffentlichkeit mag dieses Projekt überraschend kommen. Hinter den Kulissen laufen die Planungen und Verhandlungen aber bereits seit etwa einem Jahr. Die Sparkasse Westerwald-Sieg sucht schon länger nach einer ...

Lesezeit für diesen Artikel (531 Wörter): 2 Minuten, 18 Sekunden

