Mit Schwerdonnerstag ist der Straßenkarneval in die heiße Phase gegangen. Auch der Westerwald ist nun fest in Narrenhand. Vielerorts stürmte die jecke Übermacht die Rathäuser: Jetzt regiert der Frohsinn.

Auch auf den Straßen ging es hoch her. Insgesamt fünf Umzüge standen an Weiberfastnacht auf dem Programm. In Nauort, Niederelbert, Oberelbert, Simmern und Niederahr wurde ausgelassen gefeiert. Ein toller Auftakt ...