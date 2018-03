Börse ist Besuchermagnet: Miniaturwelten-Fans kamen voll auf ihre Kosten

Die „Größte Westerwälder Sammlerbörse“ ist seit Jahren ein Highlight, das bis weit über die Grenzen des Westerwaldkreises hinaus großen Zuspruch findet. Auch die Anbieter scheuen Anreisen von mehr als 300 Kilometer oftmals nicht, um in den Hohen Westerwald nach Rennerod zu kommen. Die Börse des „Simplex-Teams Rennerod“ ist seit 1988 ein Inbegriff für Modellspielzeugfreunde.

Am Samstag zog es Bastler, Sammler und technische Freaks aller Altersklassen in die Westerwaldhalle nach Rennerod. Die Freunde von Modelleisenbahnen, Modellautos und Modellspielzeug in Miniaturformat kamen wieder voll auf ihre Kosten. Foto: Röder-Moldenhauer

Am Samstag zog es dann auch wieder Bastler, Sammler und technische Freaks aller Altersklassen in die Westerwaldhalle, um bei der Sammlertauschbörse ihren Bestand aufzufüllen, die schönen Sammlerstücke zu tauschen oder einfach nur mit Gleichgesinnten ein Schwätzchen zu halten.

Trotz der schwierigen Wetterlage, Rennerod war eingeschneit, konnten um 13 Uhr bereits rund 450 Besucher gezählt werden. Das Simplex-Team Rennerod hat auch bei dieser Börse wieder eine hohe Zahl an Angebotsständen präsentiert. An 170 Tischen war viel Zubehör und Modelleisenbahn-Marken in allen Spurweiten sowie Modellautos in den verschiedenen Maßstäbe sowie Modellspielzeug zu finden. Die Besucher zeigten sich begeistert. Wer die kleinen Modelle mit einer Materialstärke von 0,3 Millimeter genau betrachtet, gibt den Modelleisenbahnern Recht: Das ist schon was Feines. Kleine Häuschen oder ganze Landschaften naturgetreu dargestellt, Lastkraftwagen jeglicher Art, alte und neue Züge, Lokomotiven, fernsteuerbare Modellautos – alles handlich groß oder kleiner als eine Streichholzschachtel – wirklich interessant und sehenswert.

„Da weiß ich überhaupt nicht wo ich zuerst gucken will“, meint der elfjährige Matthias aus Limburg, der mit seinem Großvater seit bereits 3 Stunden mit strahlenden Augen von Tisch zu Tisch geht. Zwei junge Männer aus Kreuztal kommen seit Jahren zu der Renneroder Veranstaltung. Sie haben Anlagen stehen und füllen gerne den Bestand etwas auf. Diese Tauschbörse sei ideal. Man könne auf dem Wege immer wieder was Neues finden und so die Anlagen erweitern. „Immerhin werden viele der Teile nicht mehr hergestellt, und wir sind auf diese Börse angewiesen“, ließen die Herren wissen.

Als Vorgriff zum 30-jährigen Jubiläum des Simplex-Teams Rennerod wurden, neben dem äußerst vielfältigen und sehr umfangreichen Angebot gleich zwei Anlagen aus den 50er- und 60er-Jahren, die das Modellbahnhobby in seiner Entwicklung aufzeigen, geboten. Bei diesen Anlagen handelt es sich noch um reine Spielanlagen mit viel Gleis- und Zugmaterial, wie diese eben zu jener Zeit gebaut und gestaltet wurden. Alle eingesetzten Fahrzeuge waren damals begehrte Liebhaberstücke und zählen heute zu wertvollen Sammlerexponaten. Wen wundert, dass diese Anlagen viele Fans hatten, die sich gerne alles bis ins kleinste Detail erklären ließen.

Die Freunde von Modelleisenbahnen, Modellautos und Modellspielzeug in Miniaturformat kamen also wieder voll auf ihre Kosten, und so mancher freut sich auf die nächste Veranstaltung des Simplex-Teams. Auch Klaus Dieter Göbel hatte Grund zur Freude, denn selbst der viele Schnee konnte die echten Fans nicht fernhalten.

