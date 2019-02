Diverse Bundes- und Landesstraßen, die Autobahn 3 in unmittelbarer Reichweite, Grundschule, katholischer Kindergarten und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten im Ort sowie ein reges Vereinsleben: Die Ortsgemeinde Herschbach in der Verbandsgemeinde Selters hat viele Faktoren, die für junge Familien attraktiv sind. Das Problem: Es fehlen schlichtweg Bauplätze, um die hohe Nachfrage zu befriedigen. Doch damit ist bald (vorläufig) Schluss, denn die ersten Arbeiten für das neue Baugebiet „Ginsterberg 2“ haben bereits begonnen.

Auf einer Fläche von rund vier Hektar, was der Größe von annähernd sechs Fußballfeldern entspricht, will die Ortsgemeinde Herschbach nun am südlichen Ortsrand ein neues Wohngebiet schaffen. Im Westen grenzt ...