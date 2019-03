Diesen Morgen wird sie sicherlich ihr Leben lang nicht vergessen: Eine heute 48 Jahre alte Verkäuferin ist am 26. Januar vergangenen Jahres gerade dabei in einer Bäckereifiliale in Freilingen die Regale einzuräumen, als sie hört, wie jemand die Tür hineinkommt. Als sie sich umdreht, blickt sie in den Lauf einer Pistole. Vor ihr steht ein baumhoher maskierter Mann und fordert morgens um 7.40 Uhr die Tageseinnahmen. Knapp 14 Monate wird sie ihn am Landgericht in Koblenz wiedersehen – unmaskiert, geständig und reuig. Auch wenn die 48-Jährige ihn beim Prozessauftakt vor der 14. Strafkammer nicht wiedererkennt, der Mann hat die Tat gestanden, und er entschuldigt sich bei der Verkäuferin.

Der gelernte Restaurantfachmann kam 2015 aus Liebe von München in den Westerwald, doch schon zwei Jahre später ging man getrennte Wege. Zurück blieben eine gescheiterte Beziehung und ein gemeinsames Kind, ...

Lesezeit für diesen Artikel (479 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.