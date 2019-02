Besucherrekord bei der Vortragsreihe „Heimat unter der Lupe“ in Limbach: Hachenburgs Stadtarchivar Dr. Jens Friedhoff begab sich auf die Spuren des „Wäller Originals“ Alexander Graf von Hachenburg, und 80 Zuhörer folgten ihm interessiert. „Dieses Interesse an seiner Person hätte Graf Alexander sicherlich erfreut“, mutmaßte Friedhoff. Er bezeichnete den Grafen als herausragende, aber auch schillernde, skandalumwitterte Persönlichkeit. Auf sein bis heute sichtbares Wirken weisen die Stadtführer in Hachenburg am Schloss hin, wo Graf Alexander von 1883 bis 1895 und dann wieder von 1937 bis zu seinem Tod 1940 wohnte, und am Marktbrunnen, wo der von ihm gestiftete goldene Löwe seit 1888 thront, im Schatten der 1908 mit einer Uhr beschenkten Franziskanerkirche.

Wer war dieser Mann, den ein Neffe als „Wanderer zwischen zwei Welten“ beschrieb? Er stammte aus einer katholischen Seitenlinie des fürstlichen Hauses Sayn-Wittgenstein-Sayn, deren Wurzeln auf der Ludwigsburg in Berleburg ...

Lesezeit für diesen Artikel (393 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.