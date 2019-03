Abwasser strömte aus dem Gully im Keller. Jede halbe Stunde musste Siegfried Glitza aus Höhn das Wasser mit einem Eimer abschöpfen. Dann war ihm klar, dass er das Problem nicht ohne professionelle Hilfe beseitigen würde, da das Abwasserrohr vollends verstopft sein musste. Er rief ein Rohrreinigungsunternehmen an. Ein freundlicher Herr kam und nahm sich der Sache an. Nach vier Stunden war die Abwasserleitung frei, sehr zur Freude der Glitzas. Doch die hielt nicht lange an und war in dem Moment verflogen, als sie die Rechnung präsentiert bekamen: 4502 Euro – für gerade einmal vier Stunden Arbeit.

Es war ein Samstag, als Siegfried Glitza wegen der verstopften Abflussleitung die Firma anrief, da er befürchtete, dass bald der ganze Keller unter Wasser stehen könnte, wenn das Problem nicht ...

Lesezeit für diesen Artikel (422 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.