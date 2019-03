73-jähriger Vermisster tot aufgefunden: Polizei, Feuerwehr und Rettungshunde im Einsatz [Update]

Der 73-jährige Mann aus Hattert ist tot aufgefunden worden. Das teilt die Polizei am Montagabend mit.

Symbolbild. Foto: picture alliance/dpa

Die Polizei war seit Montag 13 Uhr auf der Suche nach einem 73-Jährigen aus Hattert. Der an Demenz erkrankte Mann wollte spazieren gehen, ist aber nicht zu Hause angekommen, so die Polizei in Hachenburg. Über Stunden suchten Polizei und die Feuerwehr aus Hattert nach dem Vermissten. Auch ein Rettungshubschrauber sowie die Rettungshundestaffel waren am Montagnachmittag im Einsatz, um den Mann noch vor Einbruch der Dunkelheit zu finden.

[Update:] Gegen 19.40 Uhr gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt, dass der 73-Jährige tot aufgefunden wurde.

skw