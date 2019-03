Vor 30 Jahren, am 7. Dezember 1988, waren sie Helfer bei der Erdbeben-Katastrophe in Armenien. Jetzt wurden sie zum 30. Jahrestag in Mainz geehrt: die Westerwälder Egon Grimm, Roland Weber und Giesbert Wiethoff erhielten Urkunden aus den Händen des Botschafters der Republik Armenien, S.E. Ashot Smbatyan, des Primas der Diözese der Armenischen Kirche in Deutschland, Hochwürden Archimandrit Serovpé Isakhanyan, des Staatssekretärs des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, Randolf Stich, sowie des DRK-Vorstands Manuel Gonzalez und DRK-Landesbereitschaftsleiters Rainer Hoffmann mit rund 20 weiteren Helfern aus Rheinland-Pfalz für ihren Einsatz.

Egon Grimm aus Rehe, Roland Weber aus Unnau und Giesbert Wiethoff aus Westerburg erhielten als Zeichen des Dankes und der Anerkennung „für die hervorragende humanitäre Unterstützung bei dem verheerenden Erdbeben ...

