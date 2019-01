In seiner 20-jährigen Karriere als Kreisligafußballer hat Jens Steuler aus Hilgert viel erlebt. In dieser langen Zeit hat er viele Freunde und Sportskameraden bei seinem Verein, dem TuS Hilgert, kommen und gehen sehen. Steuler selbst hingegen ist einer der wenigen Fußballer, die in ihrer aktiven Zeit stets für denselben Verein gespielt haben. Nun hat der 38-Jährige, der heute zweiter Vorsitzender beim TuS Hilgert ist, ein Buch, mit dem Namen „20 Jahre Kreisliga“ mit vielen Geschichten und Anekdoten aus seiner Fußballkarriere geschrieben.

Die Idee, ein Buch über seine Karriere in den Tiefen des Westerwälder Amateurfußballs zu schreiben, fasste der Lehrer bei einer gemeinsamen Runde mit seinen Sportskameraden. „Wir haben uns an die ...

Lesezeit für diesen Artikel (512 Wörter): 2 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.