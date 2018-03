Autorin nimmt Frauenbilder in den Blick: Gisela Wülffing erinnert Feministin Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir und „Zur Sache Schätzchen“ – was haben beide miteinander zu tun? Beide haben runde Geburtstage: Gestern vor genau 110 Jahren erblickte Simone de Beauvoir in Paris das Licht der Welt, und vor wenigen Tagen wurde an den 50. Jahrestag des Films „Zur Sache Schätzchen“ mit Uschi Glas und Werner Enke erinnert. Beide Daten geben Anlass, sich ein Lebensgefühl in der späten Nachkriegszeit ins Gedächtnis zu rufen.

In Steinebach lernte Gisela Wülffing Frauenbilder kennen, die sie in ein Buch aufnahm.

Zur Aufbruchstimmung der 68er-Jahre passten die Texte der französischen Schriftstellerin und politisch engagierten Philosophin. Sie animierte uns junge Frauen, darüber nachzudenken, ob es richtig sei, als Frau gehorsam sein zu müssen. In ihren „Memoiren einer Tochter aus gutem Hause“ erinnert sie sich an die Ermahnung, nicht „ungehörig“ zu sein und an die Forderung, dass eine Frau heiraten muss. Das kam für sie nicht infrage – sie wollte unabhängig bleiben und wurde berufstätig. Die Schwarz-Weiß-Komödie von 1968 gab uns ähnliche Denkanstöße – auf sehr andere Weise. Der Film in seiner lockeren, frechen Umgangssprache zeigte, wie man ohne Drill leben kann. Wir wollten auch so sein – zu einer Zeit, als es Unverheirateten noch bei Strafe verboten war, gemeinsam zu übernachten! Ja, das Wort „ungehörig“ hörten auch wir damals noch oft genug. Der Zweite Weltkrieg war gerade kaum mehr als 20 Jahre her. Ein Kommando-Ton in der Nachkriegsgesellschaft noch ziemlich üblich, und dass Frauen keine Hosen trugen, galt als selbstverständlich.

Wer weiß denn noch, dass der Deutsche Fußballbund erst 1970 Frauen erlaubte, im Verein Fußball zu spielen? Noch 1989 gab es als Prämie für den Frauen-Europameister-Titel ein Kaffee- und Tafelservice (1 B-Ware)! Millionärinnen sind die Fußballerinnen auch heute noch nicht. Aber seit 2017 pfeift immerhin mit Bibiana Steinhaus eine erste Schiedsrichterin in der Bundesliga der Männer.

Vor allem ein Satz von Simone de Beauvoir über die Rolle der Frau gab uns damals die Inspiration, mehr Gleichberechtigung zu fordern. Sie schrieb: „Man ist nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.“ Ihr wegweisendes Buch „Das andere Geschlecht“ (in Frankreich bereits 1949 erschienen) ermutigte mich und andere Frankfurterinnen, mehr Freiheit zu wagen und nicht länger „Ungehörigkeit“ als Naturgesetz für Frauen zu akzeptieren. Fremdbestimmung und vor allem männliche Gewalt wurde zum Gegenstand öffentlicher Proteste. Noch lebhaft in Erinnerung sind die kleinen und großen Schritte zur Eroberung von Freiräumen: Frauengruppen oder Wohngemeinschaften, als Frau alleine in die Kneipe gehen oder sogar verreisen, den Motorradführerschein machen – all das war möglich.

Nach dem Umzug 1995 von Frankfurt am Main nach Steinebach an der Wied lernte ich wiederum andere Lebensweisen kennen. Es war spannend zu hören und zu sehen, wie die Familien hier in früheren Zeiten lebten – und wie sie heute leben. In Gesprächen mit älteren Frauen im Ort – 2011 veröffentlicht in dem Buch „Steinebach, wie es war, übers Jahr“ – ist nachzulesen, wie beschwerlich das Leben war und wie gut der Zusammenhalt! Ein Alltag, kaum ein Auto oder ein Telefon – aber natürlich auch mit Wünschen und Träumen. Besuche bei Verwandten in der Fremde galten als besondere Erfahrung; auch die Freude an Musikinstrumenten und Büchern kommt zur Sprache. Diese Talente konnten beruflich nicht verwirklicht werden – die Arbeitskraft der Frauen und Mädchen wurde auf dem Feld und im Haus zum Überleben gebraucht. Die nächste Generation, in den 60er- und 70er-Jahren, bekam – nicht nur in den Großstädten – mehr Chancen. Ausbildung war nicht länger unnütze Zeitverschwendung. Es wurde für junge Frauen selbstverständlich, ohne Erlaubnis des Vaters oder Ehemannes den Führerschein zu machen oder eine Berufswahl zu treffen. Dieses gesellschaftlich offene Klima und die besseren Rahmenbedingungen dafür sind aber nicht vom Himmel gefallen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass erst 1977 das Familienrecht so reformiert wurde, dass der Ehemann nicht mehr bestimmen durfte, ob seine Frau arbeiten gehen darf.

In den 80er-Jahren wurde Frauenpolitik mehr und mehr auch in den Parlamenten diskutiert. Die dort verhandelten Themen sind (leider) heute immer noch auf der Tagesordnung: gleiche Bezahlung für Frauen wie Männer, Strafverfolgung bei sexueller Gewalt und vor allem eine gute, verlässliche Kinderbetreuung für berufstätige Mütter.

Daher verfolgen Gleichstellungsbeauftragte wie Silke Hanusch aus der Verbandsgemeinde Hachenburg oder Beate Ullwer, die Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises, beharrlich das Ziel, Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern auf allen Ebenen herzustellen, weil sie wissen, dass gesellschaftliche Veränderungen ihre Zeit brauchen und frau immer „am Ball bleiben muss“ – auch im Westerwald.

Nach nunmehr 60 Jahren wissen viele Frauen und Männer, dass die Frauenbewegung kein Verein frustrierter Klageweiber war. Man kann sowohl in Frankfurt wie auch in Steinebach gemeinsam Neuland entdecken, „ungehörig“, frei und lebenslustig sein sowie Frauenfreundschaften pflegen. Es war nicht zuletzt Simone de Beauvoir, die uns mit ihrem Scharfsinn und ihrer Kritik an scheinbar naturgegebenen Männer- und Frauenbildern einen neuen Blick auf uns alle ermöglichte.

Gisela Wülffing