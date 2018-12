„Jede Hilfe ist wie das Austeilen der Brote bei der Brotvermehrung“, so schreibt Abt Bernhard Maria Alter vom Orden des Heiligen Benedikt (lateinisch Ordo Sancti Benedicti = OSB), von der Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem zum zehnjährigen Bestehen der „Pfarrer Benno Wiederstein und Agnes Wiederstein Heilig Land-Stiftung“. Der Abt verweist dabei auf das Fischmosaik in der Brotvermehrungs-Kirche in Tabgha am See Genezareth.

Auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostella ist die Idee entstanden, in einer Stiftung einen sichtbaren, effektiven und nachhaltigen Beitrag der Hilfe zu leisten. „Wir wollen den behinderten jungen Menschen ...

Lesezeit für diesen Artikel (854 Wörter): 3 Minuten, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.