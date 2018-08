Wieder Streit um das Bopparder Freibad

Das hatte wohl niemand mehr erwartet: Das Bopparder Freibad ist in Turbulenzen geraten, der erwartete Landeszuschuss in Gefahr. Völlig überraschend hat der Sportstättenbeirat des Kreises in seiner Sitzung am 15. März das Freibad nur auf Platz drei der Prioritätenliste für die Landesförderung im laufenden Jahr gesetzt. Auf Platz eins rangiert nun die Sportplatzsanierung Gondershausen. Dahinter folgt der Umbau des Bolzplatzes in Oberwesel-Dellhofen. Stadtratsmitglieder machen dem Bürgermeister Vorwürfe, der wiederum kritisiert die Kreisverwaltung.

Ein trauriges Bild vom einst belebten Schwimmerbecken im Freibad Buchenau: Die Fliesen fallen ab, Moos macht sich breit, die Hecken rund ums Schwimmerbecken haben sich in Bäume verwandelt, die ehemals gepflegte Rasenfläche ist durch Wildschweine aufgewühlt.

Foto: Suzanne Breitbach

Wie konnte es dazu kommen, wo doch die Kreisverwaltung am 12. Dezember 2017 der Stadtverwaltung mitgeteilt hat, die Sanierung des Freibades stünde nun an der Spitze der Prioritätenliste des Kreises für 2018?

Die Bersch-Gegner im Stadtrat sehen allein im Bürgermeister den Schuldigen. „Hier hat der Bürgermeister seine Hausaufgaben nicht gemacht“, beklagen sich die Fraktionsvorsitzenden von CDU, FWG und Grünen, Wolfgang Spitz, Georg Vetter und Klaus Brager, sowie FDP-Ratsmitglied Walter Maifarth. Bersch habe es versäumt, ein Planungs- und Finanzierungsgespräch über das Schwimmbad bei der ADD oder beim zuständigen Ministerium zu führen.

Der so Gescholtene weist alle Vorwürfe zurück und gibt den Schwarzen Peter an die Kreisverwaltung weiter. Die Verwaltung in Simmern habe es versäumt, einen Vertreter der Stadt Boppard zur Sitzung des Sportstättenbeirates am 15. März einzuladen.

Ein aktualisiertes Votum des Sportstättenbeirates war nötig

Auch sei die Stadtverwaltung nicht über die Umstände der März-Sitzung des Sportstättenbeirates informiert worden. Bersch habe erst nachträglich aus der Sitzungsvorlage erfahren, welche Folgen der Tagesordnungspunkt „Neufestsetzung der Prioritätenliste für die Landesförderung 2018“ für das Bopparder Freibad hatte. Er und seine Verwaltung hätten ja nicht wissen können, dass die ADD darauf poche, die Festlegung der Prioritäten für die Landesförderung 2018 erneut zu beraten. Die Aufsichtsbehörde benötige für die Aufstellung des Landesförderplanes ein, wie es heißt, „aktualisiertes Votum des Sportstättenbeirates“. Dies alles habe Bersch erst jetzt erfahren. So ist die Kreisverwaltung aus Berschs Sicht ihrer Hinweis- und Informationspflicht gegenüber der Stadt Boppard nicht nachgekommen. Daher sei der Beschluss des Sportstättenbeirates über die Degradierung des Freibades auf Platz drei unter rechtswidrigen Umständen zustande gekommen. „Dies beanstande ich hiermit förmlich und beantrage, den entsprechenden Beschluss aufzuheben und in der Sache neu zu beraten und zu beschließen“, heißt es im Schreiben von Walter Bersch an Landrat Marlon Bröhr.

Just auf die Niederschrift über die Sitzung des Sportstättenbeirates vom März berufen sich die vier Ratsmitglieder bei ihrer Kritik an Bersch. Demnach hat dort der anwesende ADD-Vertreter Erich Serger darauf hingewiesen, dass „eine Priorisierung des Freibades Boppard kritisch zu sehen ist, weil die Planungs- und Finanzierungsberatung noch nicht stattgefunden hat.“ Es könne nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass dem Antrag ohne Einschränkungen gefolgt werde. Da der Antrag auf eine Landesförderung erst am 12. März eingegangen sei, habe keine Möglichkeit der Vorprüfung bestanden.

Diese Aussage des ADD-Vertreters ist nach Berschs Auffassung nicht stichhaltig. Die Stadtverwaltung habe bereits am 6. Februar 2017 einen förmlichen Antrag auf einen Landeszuschuss gestellt und erstmals die Planungs- und Finanzierungsberatung beantragt, macht der Bürgermeister deutlich. Zu diesem Planungsgespräch sei es nicht gekommen, weil das Bopparder Freibad zu diesem Zeitpunkt nicht auf Platz eins der Prioritätenliste stand.

Bopparder Freibad rangierte ab Dezember 2017 auf Platz eins

Noch im August 2017, als der Sportstättenbeirat die Prioritätenliste für 2018 festlegte, rangierte das Bopparder Freibad auf Platz drei. Das Freizeitbad Simmern stand auf dem ersten Platz. Dahinter folgte das Sportplatzgebäude Bad Salzig. Nachdem sowohl Simmern für das Freizeitbad als auch Boppard für das Umkleidegebäude Bad Salzig ihre Förderanträge zurückgezogen hatten, rückte das Bopparder Freibad im Dezember an die Spitze der Prioritätenliste. Das teilte die Kreisverwaltung der Stadt Boppard am 12. Dezember mit. Zugleich wies die Kreisverwaltung in diesem Schreiben darauf hin, dass beim Bopparder Zuschussantrag vom 6. Februar noch Unterlagen fehlten. Die hat dann die Stadtverwaltung am 8. Februar der Kreisverwaltung zugesandt, nachdem der Stadtrat der Vorentwurfsplanung zum Freibad am 29. Januar zugestimmt hatte.

So schien das Projekt Freibad endlich unter Dach und Fach. Noch in diesem Jahr sollte der Bau starten. Prognosen zufolge hätte das einzige Thermalfreibad in Rheinland-Pfalz im Sommer 2019 in Betrieb gehen können. Bei Kosten von 3,9 Millionen Euro (falls die preiswerteren Folienbecken zum Zuge kommen) rechnet die Stadt mit einem Landeszuschuss von 800.000 Euro. Aber dieser Zuschuss ist keine unabdingbare Voraussetzung für den Bau des Freibades. Im Haushalt ist kein Landeszuschuss fürs Schwimmbad eingeplant.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling