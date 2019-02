Von Hamburg über München bis nach Palma de Mallorca, wenn Achim Köllen auf der Bühne steht, ist die Tanzfläche garantiert voll. Seit mehr als 20 Jahren begeistert der Emmelshausener seine Fangemeinde mit seinen mittlerweile rund 50 Pop-Schlagern, wie er seinen Musikstil nennt. Seit diesem Freitag gesellt sich ein weiterer Hit dazu, denn gerade ist sein neuster Song „Erzähl mir was ich hören will“ erschienen. Den präsentiert Köllen erstmals öffentlich am Samstag, 9. Februar, in einer Liveschalte während des laufenden Programms des Senders sonnenklar.tv ab 18 Uhr. Doch nicht nur das, seine Fans können ihn an diesem Abend auch mit einem Anruf unterstützen. Denn mit etwas Glück wird der Sänger zum „Shootingstar des deutschen Schlagers“ gekürt.

Der Emmelshausener Achim Köllen geht unter der Woche seiner geregelten Vollzeitarbeit nach. Am Wochenende allerdings steht er auf den Bühnen Deutschlands und Mallorcas und heizt dort dem Publikum ein. ...

Lesezeit für diesen Artikel (764 Wörter): 3 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.