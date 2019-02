Mit einem prominenten Gast startet die SPD Rhein-Hunsrück offiziell ins neue Jahr: mit dem langjährigen Europaabgeordneten Martin Schulz, der zuletzt als Kanzlerkandidat und kurzzeitiger Parteichef im Rampenlicht stand. Beim Empfang am kommenden Freitag, 11. Januar, soll es aber weniger um die Bundespolitik als um das Miteinander in Europa und die Bedeutung der europäischen Gemeinschaft gehen.

Das Thema Europa steht im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Sozialdemokraten, der am Freitag um 17 Uhr in der Hunsrückhalle in Simmern vom SPD-Kreisverband Rhein-Hunsrück, der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) und ...