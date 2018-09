Ein Prominenter von der „schäl Seit“ ist der neue Ehrenwinzer von Boppard. Dem Kamp-Bornhofer Roger Lewentz wurde diese Ehre zuteil. Bürgermeister Walter Bersch verlieh dem rheinland-pfälzischen Innenminister während der Großen Weinprobe in der Bopparder Stadthalle die Urkunde. Lewentz kann sich als Besitzer eines Weinstocks in bester Lage des Bopparder Hamms glücklich schätzen. Die von diesem Rebstock erwirtschafteten drei Flaschen Wein werden ihm fortan jedes Jahr am Weinfest überreicht. Patenwinzer der urkundlich verbrieften ein Quadratmeter großen Rebfläche im Besitz von Roger Lewentz ist Winzer Walter Perll.

Der Minister zeigte sich hocherfreut über die Auszeichnung. Verbindet ihn als rechtsrheinischer Nachbar mit Boppard doch von klein auf eine besondere Beziehung. Deshalb werde er selbstverständlich ein guter Botschafter des ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Boppard In Boppard dreht sich alles um die guten Tropfen

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.