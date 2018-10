750 Abgeordnete dürfte das neue Europaparlament umfassen, das im Mai kommenden Jahres bestimmt wird. In der neuen Amtsperiode möchte auch Rita Lanius-Heck dem neuen Gremium angehören. Die 59 Jahre alte Oberweselerin will erstmals zur Wahl antreten. „Ich würde die Aufgabe als Europaabgeordnete mit großer Freude angehen und mich gerne für unsere Region einsetzen“, sagt die Präsidentin des Landfrauenverbandes Rheinland-Nassau. Am 29. Oktober stellt sie sich beim CDU-Bezirksverband Koblenz-Montabaur zur Wahl.

Das kommende Jahr ist auf der Hardthöhe in Oberwesel definitiv etwas Besonderes. „2019 wird unser Jubiläumsjahr“, sagt Rita Lanius-Heck voller Vorfreude. 50 Jahre lebt die Familie ihrer Eltern, ihre eigene ...

Lesezeit für diesen Artikel (578 Wörter): 2 Minuten, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.