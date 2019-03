Nicht etwa die Bedrohungen für Europa oder die Zukunft der GroKo in Berlin, sondern die Freitagsdemonstrationen von immer mehr Schülern unter dem Motto „Fridays for Future“ sorgten beim Parteitag des FDP-Bezirksverbandes Eifel-Hunsrück in Idar-Oberstein für Diskussionsstoff. Auslöser war die Kritik des Bezirksvorsitzenden Philipp Fernis (Bad Kreuznach) an Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) wegen ihrer Teilnahme am Schülerstreik. Der Staatssekretär im Mainzer Justizministerium nannte es ein „verheerendes Signal, gemeinsam mit Schulschwänzern auf die Straße zu gehen“.

Die Rechtsordnung dürfe auch für eine gute Sache wie den Klimaschutz nicht außer Kraft gesetzt werden, argumentierte er. Er stehe voll und ganz hinter den Schülern und ihrem berechtigten Anliegen, ...

Lesezeit für diesen Artikel (468 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.