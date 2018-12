Als Helfer in der Not, als Patron der Schiffer und Freund der Kinder wird seit Alters her Nikolaus von Myra verehrt. Eine besondere Würdigung erfährt er in Oberwesel. In der Liebfrauenkirche steht ein Altar, der dem Heiligen gewidmet ist. Am Nikolaustag (6. Dezember) wird hier eine Messe zelebriert. Am Mittwochabend findet ein Umzug statt. Mit Fackeln und Laternen begleiten die Kinder den Nikolaus auf seinem Schiff durch die Stadt. Es spielt das Kolpingorchester. Im Vikariegarten an der Liebfrauenkirche erhalten alle Kinder eine süße Gabe, die Nikolausbrezel.

In der nördlichen Seitenapsis der Liebfrauenkirche steht der Nikolausaltar. Gestiftet wurde er laut einer Inschrift 1506 vom damaligen Stiftsherrn Peter Lutern. Als Dekan war er der Vorsteher der Geistlichkeit in ...

Lesezeit für diesen Artikel (424 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.