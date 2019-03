Seitdem sich das E-Banking immer mehr verbreitet, fällt so mancher Gang zur Bank einfach weg: Mit wenigen Klicks sind Rechnungen vom heimischen Computer aus bezahlt. Nur wenn man Bargeld abheben möchte, kommt man um den Gang zum Bankautomaten nicht herum.

Doch auch das könnte sich vielleicht bald ändern: Wie am Freitag bei einem Pressetermin in der KSK-Filiale am Schlossplatz in Simmern bekannt wurde, ist die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück ab dem 1. ...