Die Polizei mahnt die Bevölkerung zur Wachsamkeit: Auch wenn die vergangenen Nächte von hellem Mondschein geprägt waren, sind in der „dunklen“ Jahreszeit nach wie vor Einbrecher am Werk. Gerade im Bereich der Dienststelle Boppard kam es seit Oktober zu einer hohen Anzahl an Delikten. Mit einer groß angelegten Kontrolle haben die Polizeiinspektionen Boppard und Simmern jetzt an zwei Hauptverkehrsachsen gezielt Präsenz gezeigt. Mehrere Stunden lang fanden Kontrollen von Fahrzeugen und deren Führern an der B 50 und an der B 327 statt.

Ein kalter Wind pfeift den Beamten ins Gesicht, als sie an diesem kalten Wintertag ein ums andere Fahrzeug aus dem laufenden Verkehr herauswinken: Der Landesbetrieb Mobilität hat die Verkehrsführung auf ...

Lesezeit für diesen Artikel (712 Wörter): 3 Minuten, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.