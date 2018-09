Kick-Off für das Projekt "Gelobtes Land": Der Ball ist im Spielfeld

Der Ball ist im Spielfeld: Bei einer neudeutsch als „Kick-Off“ bezeichneten Präsentationsveranstaltung wurde am Donnerstagabend in der Simmerner Hunsrückhalle der offizielle Startschuss für das Projekt „Gelobtes Land“ gegeben.

Das "gelobte Land" stellt sich in Simmern vor 1 von 8 "Komm ins gelobte Land!" lautet das Motto – das künftig auch bei Busfahrten in den Blick rückt. Foto: Volker Boch 2 von 8 Mit Moderator Achim Kistner (2. von rechts) sprachen der Kastellauner VG-Bürgermeister Christian Keimer, Wolfgang Nass als Vorstand der KSK Rhein-Hunsrück, Michael Erbach von ERO-Gerätebau und Egon Göttel von ERN Elektrosysteme Rhein-Nahe über die Vorzüge und Probleme im "gelobten Land". Foto: Volker Boch 3 von 8 Hannah Wagner wird ab dem 1. Juni die hauptamtliche Servicestelle übernehmen und damit zu einem Gesicht der Kampagne. Foto: Volker Boch 4 von 8 Applaus gab es für die verschiedenen Teilaspekte – insbesondere der Fachkräftemangel macht vielen Unternehmen zu schaffen. Foto: Volker Boch 5 von 8 Achim Steffen von der Kastellauner Agentur Etcetera stellte die Kampagne und deren Historie näher vor. Foto: Volker Boch 6 von 8 Sehr gut war der Zuspruch in der Hunsrückhalle. Multiplikatoren aus der Region waren zur Präsentation eingeladen. Foto: Volker Boch 7 von 8 Klare Ansage, frecher Titel: Regionalrat-Geschäftsführer wirbt mit der Kampagne für das "gelobte Land". Foto: Volker Boch » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Regionalrat Wirtschaft stellte rund 250 Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seine Idee von der Kampagne vor, die in den kommenden Jahren der Region neuen Schwung geben kann – und soll.

„Wir brauchen Emotionen und Motivation“, sagte Achim Steffen in die große Runde. Das, was unter dem Sinnspruch „Komm ins gelobte Land!“ entstehen soll, ist als Dachmarke gedacht, die in- und außerhalb des Kreises für die Region wirbt. Stellvertretend für die vom Regionalrat beauftragte Kastellauner Werbeagentur Etcetera erläuterte Steffen das Konzept des Projekts, das am 3. September offiziell an den Start gehen soll. In den kommenden gut vier Monaten soll das, was in Simmern als Grundgerüst skizziert wurde, weiter ausgebaut werden. Wie „groß“ das Projekt insgesamt ist, machten Steffen und seitens des Regionalrats Geschäftsführer Achim Kistner deutlich. Unter dem provokativen Motto „Komm ins gelobte Land!“ soll nicht irgendein kleines nettes Regionsmarketing angezettelt, sondern das große Ganze bespielt werden, das offensichtlich brach liegt: Die Trommel zu rühren für eine wirtschaftlich lohnende, qualitativ lebenswerte Region.

„Klar hätten wir irgendeine Kampagne mit einem einfachen Begriff starten können“, erklärte Steffen. Auch wenn kein Raunen durch den kleinen Saal der Hunsrückhalle ging, die Reaktionen auf den Titel reichen nach wie vor von positiv-freundlicher Überraschung bis Irritation. Selbst diejenigen, die bereits vor mehr als einem Jahr im Kreistag erstmals den angedachten und von der Agentur Etcetera entwickelten Begriff gehört haben, wirken noch immer leicht irritiert.

Von der eigenen Region als „gelobtes Land“ zu sprechen, ist nicht wirklich einfach. „Die Agentur Etcetera hat uns das Statement fast schon um die Ohren gehauen“, erinnerte sich Kistner scherzhaft zurück an die Anfänge der Diskussion um den intellektuell anspornenden Oberbegriff. „Anfangs habe ich bei dem Slogan wie andere auch tief Luft geholt“, sagte Wolfgang Nass, der neben seiner Funktion als Vorstand der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück den federführenden Arbeitskreis „Lebenswerte Region“ im Regionalrat leitet. Aber der Gedanke dahinter, die innere „breite Überzeugung für die Region“ nach außen tragen und perspektivisch entwickeln zu wollen, hat am Ende durchschlagenden Erfolg gehabt.

Jetzt soll es richtig ans Werk gehen: Ab 1. Juni gibt es eine beim Regionalrat angedockte sogenannte Servicestelle, ab September soll die Außendarstellung längst nicht nur auf Basis einer Internetseite beginnen. Angedacht ist ein überregionales Marketing.

Mit dem „Kick-Off“ in der Hunsrückhalle soll das teils mit öffentlichen Geldern finanzierte und von der heimischen Wirtschaft mitgetragene Projekt richtig starten. In einer kurzen Talkrunde richteten so die Unternehmer Egon Göttel von der ERN Elektrosysteme Rhein-Nahe, Michael Erbach von ERO-Gerätebau, Wolfgang Nass und Kastellauns Verbandsgemeindebürgermeister Christian Keimer gemeinsam mit Moderator Kistner den Blick nach vorn. Für Göttel ist die Gewinnung von Fachkräften vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bereits seit Jahren ein Großthema, Erbach hat in der Vergangenheit dabei als Unternehmer erlebt, dass interessante Stellenbewerber letztlich absagten, weil die Region eben doch nicht reizvoll genug erschien. Es gelte, so erklärte er, weit über die jetzt gestartete Kampagne hinaus, die Region weiter zu entwickeln und zu positionieren. Erbach nannte dabei auch einzelne Merkmale wie die Geierlay-Hängeseilbrücke, die Nature One oder auch den derzeit auf Eis liegenden Hunsrück-Marathon als Effekte, die weit über die Regionsgrenzen hinaus wirken.

„Wir wollen auch in Zukunft attraktiv leben und arbeiten“, erklärte Keimer, der in der Kampagne nicht ausschließlich eine Art Schaufensterwerbung für Rhein-Hunsrück sieht, sondern auch den Blick nach innen gerichtet wissen will. Die Menschen in der Region sollen, wie die Veranstaltung deutlich machte, sich durchaus selbst darüber bewusst werden, dass sie in einer einmaligen Region leben, die wirtschaftlich und auch bezüglich Natur und Freizeit viele Vorzüge bietet.

„Ich hoffe, dass wir Sie mit unserer Begeisterung anstecken konnten“, erklärte Kathrin Heinrichs als Vorsitzende des Regionalrats mit Blick in die Runde der Multiplikatoren, die emotional aufgeladen wurden beim „Kick-Off“. „Es gibt einen Strauß an Ideen, die wir umsetzen wollen“, sagte Heinrichs. Auch die Multiplikatoren sollten mit Stolz sagen können, Teil des Ganzen zu sein. Die Idee vom „gelobten Land“, die in der Hunsrückhalle beworben wurde, soll sich in den nächsten Monaten tief verankern – und auf dieser Basis nach außen getragen werden.

Von unserem Chefreporter