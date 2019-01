Nach den Schneefällen beschreibt die Polizei die Verkehrssituation als entspannt. Autofahrer fahren entsprechen vorsichtig.

Die Polizei Simmern meldet auf Anfrage: „Die Einheimischen haben sich gut arrangiert.“ Die Verkehrsteilnehmer passen also ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen an, sodass es mit einer Ausnahme am Mittwoch zu ...