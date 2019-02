Ein überaus verregnetes Wochenende hat zu einem Anschwellen vieler Bäche und Flüsse in der Region geführt, eine problematische Hochwassersituation blieb bislang allerdings aus – und dürfte zunächst wohl auch nicht zu erwarten sein.

An vielen Stellen waren die fließenden Gewässer in der Region angestiegen, örtlich kam es auch dazu, dass Bäche über die Ufer traten. So führt gerade der Simmerbach viel Wasser, punktuell ...