Im Simmerner Pro-Winzkino stand der Dokumentarfilm „Back to the Fatherland“ von Kat Rohrer und Gil Levanon auf dem Programm. Seit November 2018 wird der Film in ausgewählten Kinos in Städten wie Berlin, Leipzig, Dresden, Nürnberg, München, Köln und Hamburg sowie in außereuropäischen Ländern gezeigt. Doch gerade zum Hunsrück hat er einen ganz besonderen Bezug. Dabei ist allein die Konstellation der beiden Regisseurinnen schon außergewöhnlich genug.

Gil ist eine junge Israelin, deren Großvater Yochanan Tenzer, ehemals Hans Tenzer, einst aus Deutschland, genauer gesagt aus Laufersweiler, vertrieben wurde. Co-Regisseurin Kat ist Österreicherin und außerdem Enkelin eines Nazi-Offiziers. ...

Lesezeit für diesen Artikel (638 Wörter): 2 Minuten, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.