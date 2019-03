Kurzzeitig hatte sich Vater Rhein am Montagabend aus seinem Bett erhoben und die Uferbereiche am Mittelrhein stellenweise überschwemmt.

Doch die Hochwasserlage entspannt sich derzeit wieder. Seinen vorläufigen Höchstwert hatte der Wasserstand am Pegel in Kaub am Montagabend mit 4,78 Meter erreicht. Das Hochwassermeldezentrum in Mainz geht in einer Vorhersage für ...