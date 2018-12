Viel Lob ernteten Bürgermeister Harald Rosenbaum und seine Verwaltungsmitarbeiter bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates in Kirchberg. Denn durchweg zufrieden zeigten sich die Fraktionen mit dem Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (VG). Der Ergebnishaushalt ist mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von rund 12,3 Millionen Euro nicht nur ausgeglichen, erläuterte Rosenbaum, alle anstehenden Investitionen seien zudem ohne eine Kreditaufnahme stemmbar. „Ende 2019 wird die Verbandsgemeinde eine Verschuldung in Höhe von etwa 361.000 Euro aufweisen, zwei Jahre später sind diese Schulden dann auch weg“, sagt der Bürgermeister. 2023 könnte die VG also gänzlich schuldenfrei sein.

Grund genug, noch einmal kräftig insbesondere in Feuerwehren, Schulen und Bäder zu investieren. Veranschlagt sind insgesamt knapp 1,9 Millionen Euro an Investitionsauszahlungen. „Die Feuerwehren sind uns lieb und teuer“, sagt ...

Lesezeit für diesen Artikel (902 Wörter): 3 Minuten, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.