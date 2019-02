Die Stadt Emmelshausen möchte ihr Bestattungsangebot ergänzen. Auf dem Friedhof im Stadtteil Liesenfeld sollen künftig Bürger ihre letzte Ruhe unter Bäumen finden können. Bei den jüngsten Haushaltsberatungen hat die Stadt 5000 Euro für eine Planung bereitgestellt.

Am 25. September 2010 ist im Rhein-Hunsrück-Kreis der erste Ruhewald für Baumbestattungen in Beulich eröffnet worden. Das 1,5 Hektar große Waldstück am Sportplatz wird seitdem nicht mehr regelmäßig bewirtschaftet. In ...