In den vergangenen Monaten haben verschiedene Einbrüche die Bevölkerung rund um Boppard mit großer Sorge erfüllt. Rund um die Hauptverkehrsadern der Region kam es gerade im Bereich der Inspektion Boppard zu Einbrüchen (wir berichteten). Die Polizei Dortmund hat jetzt zwei drogenabhängige Brüder verhaftet, die im westdeutschen Raum für zahlreiche Einbrüche verantwortlich gemacht werden. Unter anderem werden den beiden Männern zwei Taten in Boppard zur Last gelegt.

„In einem seit November 2018 geführten Ermittlungsverfahren gelang es nun der Dortmunder Polizei, zweier Brüder aus Dortmund (45 und 47 Jahre alt) habhaft zu werden, welche sich für eine Vielzahl ...

Lesezeit für diesen Artikel (487 Wörter): 2 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.