Die SPD St. Goar hat einen Kandidaten für die Wahl des St. Goarer Ortsvorstehers aufgestellt: Dieter Glogowski möchte die Wahl am 26. Mai gewinnen. Aus diesem Anlass möchte er sich den Wählern vorstellen. Der 77-Jährige ist Vater zweier erwachsener Söhne und wuchs in Bonn auf. Er stammt aus einer sozialdemokratischen Familie: Sein Vater war bis Willy Brandt Fahrer der SPD-Vorsitzenden. Dadurch kam Glogowski schon früh in Kontakt mit Politikern wie Herbert Wehner, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Glogowski sind Umwelt und Tierschutz wichtig: Er beteiligte sich in der Vergangenheit an Greenpeace-Aktionen und kämpfte mit dem Tierschutzbund gegen Massentierhaltung.

Sein Weg führte ihn von Bonn über Birkheim und Holzfeld im Hunsrück nach St. Goar-Fellen, wo er sich zu Hause fühlt. Gelernt hat er Schriftsetzer, Drucker und Werbekaufmann. In seiner ...

Lesezeit für diesen Artikel (318 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.