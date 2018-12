Es sind schwere Vorwürfe, die der Kreisverband Rhein-Hunsrück des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in einer Pressemitteilung gegen das Busunternehmen Bohr äußert. Von einem „mutmaßlichen Verstoß gegen das Landestariftreuegesetz“ (LTTG) ist dort zu lesen, von „permanenten Problemen bei der Bezahlung, der Anerkennung von Überstunden und der Umsetzung der gesetzlich garantierten Mitbestimmung“. Daher habe der DGB-Kreisverband über die Kreisverwaltung in Simmern Beschwerde beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) eingereicht. Die Behörde solle die Tariftreue des Unternehmens überprüfen. Nicht nur Timo Bohr, Geschäftsführer des Unternehmens, weist diese Vorwürfe von sich. Auch die Mitarbeiter der Firma haben sich in einem offenen Brief an den DGB-Kreisverband und an die darin vertretenen Mitglieder diverser Gewerkschaften gewandt. Sie wollen sich wehren gegen die „haltlosen und rufschädigenden Vorwürfe“ heißt es in dem Schreiben, das mehr als die Hälfte der etwa 200 davon betroffenen Beschäftigten unterzeichnet haben.

Die Motivation des DGB-Kreisverbands, auf diese Weise gegen das Unternehmen vorzugehen, erläutern die Vorsitzenden Georg Henschel und Kay Wohlfahrt in der Mitteilung. „Unter der Hand“ sei es laut Berichten von ...

Lesezeit für diesen Artikel (749 Wörter): 3 Minuten, 15 Sekunden

