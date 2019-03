Die Auswirkungen sind unübersehbar: Fast in jedem Fichtenbestand sind abgestorbene schüttere Fichten mit braunen Nadeln zu sehen. Von ihren Stämmen hat sich die Schale gelöst. Im Holz und in der abgefallenen Rinde sind wie in einem Labyrinth die Brutgänge eingefressen. Hier war der Borkenkäfer, ein gefährlicher Waldschädling, unterwegs. Waldbesitzer schlagen Alarm. Mitarbeiter des Forstes sind in allen Revieren unterwegs, um befallene Bäume zu lokalisieren, damit sie so schnell wie möglich – bevor der Käfer aus seinem Winterquartier ausfliegt – aus dem Wald entfernt werden.

Wie überall im Land ist man mit vereinten Kräften auch im Forstamt Boppard in Aktion, um eine Invasion des Borkenkäfers im bevorstehenden Frühjahr zu verhindern. Spezialisten sind auf der Suche ...

Lesezeit für diesen Artikel (906 Wörter): 3 Minuten, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.