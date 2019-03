Die Karnevalsumzüge am Samstag und am Sonntag blieben von ungemütlichem Wetter verschont.

Auch wenn es hier und da minimal nieselte, konnte man am Wochenende getrost von „trockenen“ Umzügen sprechen – was natürlich ausschließlich aufs Wetter bezogen ist. In Simmern blieb man mit ...