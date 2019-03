Betrügerische Dachdeckerbande im Hunsrück gefasst – Polizei fragt: Wem wollte Trio aufs Dach steigen?

Simmern

Am Mittwoch war eine Betrügerbande im Hunsrück unterwegs und wollte mit einer altbekannten Masche überteuerte und schlampige Dachdeckerarbeiten an den Mann bringen. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Welche Hausbesitzer hatten Kontakt mit den drei Männern in einem grünen Ford Transit?