Die KG Schwarz-Gold Baudobriga hat ihre erste Kostümsitzung in der ausverkauften Bopparder Stadthalle gefeiert. Traditionell hatte die Vorsitzende Katharina Goerig vor der Sitzung alle Aktiven zum Sektempfang geladen. Hier wurden einige Mitglieder für 11, 22, 33 beziehungsweise 44 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Alex Best, Hans-Otto May und Günter Seckler wurden vom RKK Verdienstmedaillen für langjährige Unterstützung des Karnevals verliehen.

Pünktlich um 19.11 Uhr rollte dann der tanzende Elferrat (trainiert von Anne Roos, Sabine Löhr und Claudia Kneip) mit Scootern auf die Bühne. In pinkfarbenen Jacken tanzten die närrischen Jungs ...

Lesezeit für diesen Artikel (586 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.