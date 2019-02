Neubaugebiete liegen nach wie vor im Trend, da die Grundstücke meist provisionsfrei erworben werden können und die Größen auf den heutigen Anspruch zugeschnitten sind. Für die Kommunen ist es hingegen eine Herausforderung, auf der einen Seite Wohnraum zu schaffen, auf der anderen Seite die Ortskerne zu erhalten. Wer neu bauen möchte und bereit ist, aufs Land zu ziehen, kann im Kreis auch in den kommenden Jahren auf vergleichsweise günstiges Bauland hoffen.

Etwas teurer wird es in den Städten Boppard und Emmelshausen, wo die Preise für einen Quadratmeter Bauland über 100 Euro liegen. Am teuersten ist der Grundstückskauf in Simmern. Dort werden ...