Neubaugebiete liegen nach wie vor im Trend, da die Grundstücke meist provisionsfrei erworben werden können und die Größen auf den heutigen Anspruch zugeschnitten sind. Für die Kommunen ist es hingegen eine Herausforderung, auf der einen Seite Wohnraum zu schaffen, auf der anderen Seite die Ortskerne zu erhalten. Wer neu bauen möchte und bereit ist, aufs Land zu ziehen, kann im Kreis auch in den kommenden Jahren auf vergleichsweise günstiges Bauland hoffen. Etwas teurer wird es in den Städten Boppard und Emmelshausen, wo die Preise für einen Quadratmeter Bauland über 100 Euro liegen. Am teuersten ist der Grundstückskauf in Simmern. Dort werden 140 bis 160 Euro fällig für einen Quadratmeter – Tendenz steigend. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wo in den kommenden Jahren neu gebaut werden soll.

VG Emmelshausen: In der Verbandsgemeinde Emmelshausen wird sich in der nächsten Zeit einiges tun. Während in den vergangenen fünf Jahren schon 145 neue Bauplätze in Neubaugebieten in Emmelshausen, Hausbay, Karbach, ...

Lesezeit für diesen Artikel (978 Wörter): 4 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.