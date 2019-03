Es reicht – dieses Haltesignal gab der Kreisausschuss am Montag in Sachen Bahnlärm und auch mit Blick auf das in den letzten Monaten immer wieder kritisierte Verhalten von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sowie dessen Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU). In der kommenden Sitzung des Kreistages soll eine Resolution verabschiedet werden, die von der Bundesregierung und von der Deutschen Bahn ein dreistufiges Handeln fordert: kurz-, mittel- und langfristig. Perspektivisch geht es insbesondere darum, den Güterverkehr ganz aus dem engen Rheintal heraus zu bekommen.

„Wir sind alle der Meinung, dass hier unbedingt etwas geschehen muss“, erklärte Dieter Schneider für die Fraktion der Freien Wähler. In Vertretung des verhinderten Fraktionssprechers Stefan Wickert und dessen erkrankten ...

Lesezeit für diesen Artikel (878 Wörter): 3 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.