Angestellte mit Waffe bedroht: Maskierte überfallen Schnellrestaurant in Rheinböllen

Rheinböllen

Wie die Kriminalpolizei Koblenz nun mitteilte, betraten am Montag, 4. März, um 00.34 Uhr zwei maskierte Männer das Burger-Restaurant am Bahnhof in Rheinböllen. Unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe bedrohten sie den Angestellten und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem den Tätern das Bargeld übergeben wurde, verstauten sie es in einer mitgeführten dunklen Tasche und traten die Flucht zu Fuß über den Hinterausgang und den dortigen Parkplatz an.