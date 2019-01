Frauen haben in der Politik ein gewichtiges Wort, Bundeskanzlerin Angela Merkel gilt als politisch bedeutendste Frau der Welt. In Rheinland-Pfalz prägt Malu Dreyer seit 2013 das Amt der Ministerpräsidentin. Am heutigen Samstag können diese beiden wie auch alle anderen Politikerinnen im Rhein-Hunsrück-Kreis und darüber hinaus auf ein entscheidendes Datum zurückblicken: Am 19. Januar 1919 konnten Frauen in Deutschland erstmals das Wahlrecht ausüben. Am Dienstag, 29. Januar, rückt die Reihe „Simmerner Stadtgespräch“ im Dialog mit Dreyer das Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“ in den Blickpunkt.

Karl-Friedrich Werner, Andreas Nikolay und Wolfgang Stemann (von links) freuen sich auf das Stadtgespräch mit Malu Dreyer. Anlässlich des an diesem Samstag gefeierten Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht" kommt Ministerpräsidentin ...

