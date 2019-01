Der Neujahrsmorgen begann für Aradish Khalid um 6.15 Uhr in der Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Neuwied mit einem Gebet und einem gemeinsamen Frühstück. Gegen 9 Uhr ging es mit rund 35 Jungen und Männern in die Neuwieder Innenstadt zum Aufräumen. „Seit ich denken kann, bin ich bei dieser Aktion dabei“, erzählt der 20-Jährige. Die Muslime wollen damit ihre Dankbarkeit zeigen, „hier eine neue Heimat gefunden zu haben“.

Khalids Eltern sind aus Pakistan geflohen, wo es keine Religionsfreiheit gibt. Er selbst ist hier geboren und studiert in Koblenz auf Lehramt. Ihm fällt es nach eigenen Angaben nicht schwer, ...

Lesezeit für diesen Artikel (338 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.