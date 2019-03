Für den gesamten Kreis Neuwied gilt – wie für den Rest des Landes – derzeit laut Unwetterzentrale eine Vorwarnung vor Sturm/Orkan für Rosenmontag. Hat das Folgen für die Umzüge?

Es könnte windig bis stürmisch werden an Rosenmontag an Rhein und Wied: Meteorologen erwarten derzeit für die Mittagszeit durchaus frische Brisen und hohe Windgeschwindigkeiten. Auch die Karnevalisten in und um ...