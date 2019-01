Die leuchtenden Fachwerkfassaden legen es nahe, das vielfältige Kultur- und Vereinsleben spiegelt es wider: Als „Die Bunte Stadt am Rhein“ vermarktet sich Linz seit vielen Jahren nach außen. „Das soll auch nicht verschwinden“, sagt Stadtbürgermeister Hans Georg Faust über eine der großen Weichenstellungen im Jahr 2019, die bereits Ende Januar ansteht. Dann wollen die Linzer ihr neues Logo vorstellen − erstes Ergebnis eines Selbstfindungsprozesses über den Kern der Marke Linz, der im vergangenen Jahr eingeleitet wurde. Moderner werde man sich präsentieren, kündigt Faust an, der zur Optik noch nicht mehr verraten will, aber auf welchen Säulen das neu herausgestellte Linzer Selbstverständnis ruht: Es sei das einer „Stadt des bunten Lebens“, geprägt durch eine lange Geschichte, ein unverwechselbares Erscheinungsbild und ein reiches Vereinsleben.

Mit die wichtigste Grundlage dafür sei der Erhalt der historischen Bausubstanz − und auch hier erwartet Faust im neuen Jahr große Fortschritte. „Voraussichtlich am 18. Januar erhalten wir den Förderbescheid ...

Lesezeit für diesen Artikel (494 Wörter): 2 Minuten, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.