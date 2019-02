In der Filiale in Rheinbrohl arbeiten künftig nur noch Automaten: Doch dies soll für die Kunden keine schlechtere Beratung mit sich bringen, eher im Gegenteil, sagt die VR-Bank Neuwied-Linz.

Ein notwendiger Schritt, um sich in Rheinbrohl und Bad Hönningen zukunftsfähig aufzustellen: So beschreibt die VR-Bank Neuwied-Linz die Entscheidung, die Filialen in den beiden Orten am Standort Bad Hönningen zusammenzulegen ...