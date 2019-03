Die Stadt Linz strebt einen Vergleich bei den rechtlichen und finanziellen Folgen des Hangrutsches an. Einstimmig beauftragte das Gremium Stadtbürgermeister Hans Georg Faust, einen entsprechenden Vertrag auszuhandeln. Der Hintergrund: Im Januar 2015 geriet der Hang in der Straße „Am Gericht“ in Linz ins Rutschen. Ein Haus musste auf Anordnung des Landes abgerissen werden, um den Hang sichern zu können. Noch immer streiten sich die Stadt Linz, die Kreissparkasse Neuwied und das Land darüber, wer die entstandenen Kosten tragen muss. Es geht um 346.000 Euro.

Das Land, vertreten durch die SGD Nord, will das Geld für die Abriss- und Sicherungsarbeiten von der Stadt Linz zurückhaben, weil der Stadt Grundstücke am Hang oberhalb der Straße „Am ...

Lesezeit für diesen Artikel (440 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.