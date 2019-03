Wenn sich am 26. Mai die Bürger im Kreis Neuwied in den Wahllokalen ein Stelldichein geben, stimmen sie auch über künftigen Bürgermeister ab. Die sprichwörtliche Qual der Wahl ist dabei längst nicht überall die Regel. Oft buhlt lediglich ein Bewerber oder eine Bewerberin um die Gunst der Wähler. Vor fünf Jahren stand man in Hardert und Rodenbach mangels Bewerber zunächst sogar ohne urgewählten Ortsbürgermeister da. Da sich bislang nicht in allen Kommunen Kandidaten um dieses Ehrenamt reißen, könnte sich diesmal ein ähnliches Szenario einstellen.

Im November berichteten wir von 13 Bürgermeistern, die definitiv nicht mehr für eine neue Wahlperiode zur Verfügung stehen. Inzwischen sind mit Wolfgang Kluwig (Hammerstein), Dieter Klein-Ventur (Oberdreis) und Dieter Runkel ...

Lesezeit für diesen Artikel (405 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.