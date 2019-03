Werden die Rosenmontagszüge in Neuwied, Linz und Asbach vom Winde verweht? Die Meterologen warnen – doch die Jecken bleiben noch gelassen. Wir haben uns umgehört.

Überall in Stadt und Kreis Neuwied machen sich die Jecken bereit für die Höhepunkte des Straßenkarnevals: Am Wochenende ziehen die ersten größeren Umzüge durch die Orte, am Rosenmontag und Veilchendienstag ...