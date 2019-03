Eine stürmische Nacht liegt hinter dem Kreis Neuwied – mit Folgen nicht nur für die Narren. So legte ein umgestürzter Baum im Norden des Kreises die Stromversorgung lahm.

Wie der Netzbetreiber Syna mitteilt, fiel am frühen Rosenmontag gegen 4.30 Uhr in Teilen von Linz am Rhein, Ockenfels, Ohlenberg, Rederscheid, Rheinbreitbach und Vettelschoß der Strom aus. Laut Syna war ein ...