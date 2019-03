Das Sturmtief „Bennet“ hat der Polizei und der Feuerwehr im Kreis Neuwied zahlreiche Einsätze beschert. Wie die Beamten auf RZ-Nachfrage informieren, sind unter anderem an Hauptstrecken wie der B 256 zwischen Straßenhaus und Oberlahr, der L 255 in Waldbreitbach, Neustadt und Asbach sowie der L 256 zwischen Kurtscheid nach Niederbreitbach Bäume und Verkehrsschilder infolge starker Böen auf die Straße gekippt. Zu Schaden kam dabei niemand.

Weil zudem Bäume auf Stromleitungen gefallen waren, gab es sowohl in und um Linz als auch in Isenburg Stromausfälle. In Raubach war ebenfalls zeitweise der Strom weg. Dort schlug ein ...