Prinz Bernd I. (Walbrück) hatte viel zu sagen. Nachdem der oberste Erpeler Narr die Bühne erobert hatte, machte seinem Herzen Luft. Es war eine Liebeserklärung an Erpel und die Erpeler, an ihre Toleranz und Herzlichkeit. „Danke, dass wir hier so genommen werden, wie wir sind. Ich bin schließlich der erste schwule Prinz auf der Bühne von Erpel“, sagte Bernd I., dessen Ehemann Holger ihn als Adjutant begleitet.

Die Jecken waren hingerissen von ihrer neuen närrischen Führungsmannschaft. Der Prinz, der als begeisterter Gärtner und geistiger Vater des Erpeler Blumenkorso, war mit Gießkanne und roten Turnschuhen auf die Bühne ...

Lesezeit für diesen Artikel (444 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.